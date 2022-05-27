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Большинство сургутян проголосовали за благоустройство парка «За Саймой»

Свыше 90 тысяч югорчан проголосовали за территории для благоустройства в 2023 году

Большинство сургутян проголосовали за благоустройство парка «За Саймой»
pixabay.com

Свыше 91 тысячи югорчан уже проголосовали за благоустройство общественных территорий в 2023 году. Такие цифры привели в департаменте общественных, внешних связей и молодежной политики Югры, напомнив, что онлайн-голосование стартовало 15 апреля, а завершится 30 мая.

«Лидером по количеству проголосовавших жителей стал Сургут, в котором свое мнение о приоритете в благоустройстве городских пространств выразили 21,5 тысячи горожан, при этом максимальное количество – более 11 тысяч голосов - горожане отдали за благоустройство парка «За Саймой». В Нижневартовске лидирует бульвар в квартале №18, набравший 9 тысяч голосов, а в Ханты-Мансийске – благоустройство парка «Лес Победы» возле гостиницы «Олимпийская», набравшее 2 тысячи голосов», - рассказали подробности в департаменте.

Всего в голосовании в Югре участвуют 17 городов и городских поселений. Для выбора предложены 54 общественные территории. Проголосовать за объекты можно на сайте 86.gorodsreda.ru с использованием платформы обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе», на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе», на сайте муниципалитета либо через приложение волонтеров, которые сопровождают голосование в общественных местах всех муниципальных образований – участников голосования. Принять участие в голосовании могут все граждане, достигшие 14 лет.


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Сегодня в 12:21, просмотров: 53, комментариев: 0

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