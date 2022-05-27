Двое детей на велосипедах угодили под колесами автомобилей в ХМАО

В Сургуте накануне, 26 мая, под колесами автомобиля пострадал ребенок. ДТП произошло на улице Быстринская. По данным окружной Госавтоинспекции, 43-летняя водитель Mitsubishi допустила наезд на 9-летнего велосипедиста, движущегося в жилой зоне.

«В результате ДТП мальчик получил травмы», - уточнили в ведомства.

Всего за последние сутки в ХМАО произошло 5 аварий, в которых 5 человек получили травмы, в том числе двое детей-велосипедистов. Также сотрудники ГИБДД задержали 8 водителей в состоянии опьянения, пятерых - за отказ от прохождения освидетельствования и трех - за повторное управление транспортом в состоянии опьянения.