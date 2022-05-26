52-летнего югорчанина приговорили к 7 годам колонии за убийство знакомого

Горсуд Пыть-Яха вынес приговор 52-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего. Следующие семь лет злоумышленник проведет в колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Преступление произошло 11 августа 2020 года в квартире одного из домов в 6 микрорайоне Пыть-Яха. По данным следствия, подсудимый поссорился со своим 43-летним знакомым на почве ревности и нанес ему удар кухонным ножом в область живота. От полученной травмы потерпевший скончался в больнице через непродолжительное время.