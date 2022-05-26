Полицейские задержали подозреваемых в краже кабеля в Нефтеюганске

В Нефтеюганске полицейские раскрыли кражу кабеля, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. С заявлением в полицию обратился сотрудник службы безопасности одной из городских организаций. Он сообщил, что неизвестные похитили с территории предприятия кабель общей массой 50 кг. Материальный ущерб превысил 60 тыс. рублей.

Полицейские задержали подозреваемых. Ими оказались жители города 34 и 20 лет. Выяснилось, что злоумышленники пробрались на территорию организации поздним вечером, а похищенный кабель спрятали в квартире одного из них. Мужчины планировали сдать кабель в ближайший пункт приема цветного лома.

Возбуждено уголовное дело о краже. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 5 лет.