29 новых заболевших коронавирусом выявлено в ХМАО за сутки

В Югре за последние сутки подтвердились 29 новых случаев заражения коронавирусом в 10 муниципалитетах. Из них в Сургуте – 7, Урае – 6 и Нягани – 4. У 3 человек наблюдается пневмония, у 26 – симптомы ОРВИ, сообщили в окружном оперативном штабе.

Новых смертей от ковида за сутки не зарегистрировано. За весь период пандемии, по официальным данным, в регионе от коронавируса скончались 2 546 пациентов. Выздоровели за весь период 206 592 человека. 386 случаев заболевания остаются активными.