Югра выделила 58 млн рублей на новые приюты для животных

На строительство новых приютов для безнадзорных животных в бюджете Югры на 2022 год предусмотрено 58 млн рублей. Такие данные со ссылкой на госпрограмму «Развитие агропромышленного комплекса» приводит «Югра-ТВ». Деньги эти направляются на конкурсной основе – так, с начала года прошло два конкурса, по итогам которых Нефтеюганский и Белоярский районы получили 11,3 и 6,3 млн соответственно.

Новый конкурс объявлен в мае. В нем примут участие Нягань, Радужный и Югорск. «Понимая важность работы с животными без владельцев, необходимость создания приютов, которые послужат для отловленных животных отправной точкой определения их новым владельцам, правительством автономного округа принято решение в текущем году выделить из бюджета средства на создание приютов для отловленных животных. Ветслужбой Югры объявлен следующий конкурсный отбор заявок. Ждём муниципальные образования», – прокомментировала заместитель губернатора Югры Ольга Литова.

Подобные конкурсы будут проходить до тех пор, пока все зарезервированные в бюджете средства не будут распределены. Отвечает за отбор победителей региональная ветеринарная служба.

В настоящий момент в Югре открыты 18 пунктов передержки безнадзорных животных, еще один достроят к концу июня.