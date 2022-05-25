В Югре реализуется большая программа профилактики безработицы в санкционном кризисе

Количество безработных в Югре на 25 мая составило 4 169 человек – это на 189 меньше, чем неделей ранее. Таким образом уровень регистрируемой безработице в автономном округе составил 0,45 процента – вполне докризисный уровень. Об этом на заседании оперштаба по развитию экономики в условиях санкционного давления рассказал и.о. директора департамента труда и занятости населения Югры Валерий Беспояско. Он также добавил, что потребность предприятий в работниках сейчас немногим превышает 19 тысяч вакансий, что даже немного больше, чем в начале года.

О помощи гражданам, перешедшим на неполную занятость, а также бизнесу, рассказала Наталья Комарова: «728 безработных граждан приступили к профессиональному обучению, получению дополнительного профессионального образования, 2 506 человек приняли участие в оплачиваемых общественных работах. Предоставлены микрозаймы, поручительства, отсрочки платежей и уплаты вознаграждения по поручительствам, гранты 432 субъектам малого и среднего предпринимательства на 1 миллиард 142 миллиона рублей».

Как сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры, регион заключил 107 договоров льготного кредитования более чем на 1,4 млрд рублей, а четырем заемщикам предоставили отсрочку по возврату основного долга на 58 млн рублей.

На заседании также описали итоги мониторинга цен – как выяснилось, в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Пыть-Яхе и Югорске цены на топливо снизились на 7 процентов. Также в Югре стали дешевле некоторые стройматериалы.