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​Югра открывает новые производственные проекты, не зависящие от импорта

В Югре бизнесу дают особые привилегии для открытия новых проектов

​Югра открывает новые производственные проекты, не зависящие от импорта
Фото А.Кожевовой

Десятки новых производственных и модернизационных проектов, не зависящих от импортной составляющей, открываются в Югре. Это происходит благодаря инициативе бизнеса и государственной поддержке. Улучшение этой работы обсудили предприниматели и представители власти в ходе круглого стола в Торгово-промышленной палате региона, рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики Югры.

«Сегодня в регионе запущено в работу 14 новых проектов в сфере обрабатывающей промышленности. Уже модернизировано 16 предприятий. Кроме того, наблюдается рост объема отгруженных товаров собственного производства», – рассказала в ходе мероприятия руководитель департамента развития промышленности ТПП Югры Юлия Кусакина.

Директор департамента промышленности Алексей Михеев отметил, что в новой экономической реальности требуется поддерживать собственные проекты бизнеса Югры, позволяющие не зависеть от санкционного давления. Поэтому любое предприятие, которое заявит такие планы, получит полное сопровождение от региональных институтов развития и профильных органов власти.

«В период санкционного давления оказалось очень важно развивать систему выдачи льготных займов, – заявил гендиректор Фонда развития Югры Сергей Афанасьев. – Когда мы имеем ключевую ставку в размере 14 процентов годовых, наши программы с процентной ставкой от 1 до 3 процентов годовых позволяют предприятиям пищевой, обрабатывающей промышленности, предприятиям сферы гостеприимства значительно облегчить кредитное плечо».

Также Фонд ввел отсрочку платежей по основному долгу ранее выданных им кредитов, а также будет субсидировать процентную ставку по кредитам, которые возьмут системообразующие предприятия региона на производственные нужды.

Ранее стало известно, что в бюджете Югры на поддержку системообразующего бизнеса зарезервировано дополнительно 1,1 млрд рублей, а масштаб поддержки малых и средних предприятий уже превысил отметку в один миллиард.


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