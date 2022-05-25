Жительница Урая обвиняется в нападении с ножом на сожителя

В Урае перед судом предстанет 17-летняя местная жительница. Она обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Преступление произошло в ночь с 17 на 18 января в одном из домов 3 микрорайона. По версии следствия, девушка поссорилась со своим сожителем из-за того, что тот ведет «паразитический образ жизни» и злоупотребляет алкоголем. В ходе ссоры обвиняемая нанесла мужчине не менее двух ударов кухонным ножом в область грудной клетки и предплечья, повредив жизненно важные органы.

Свою вину девушка не признала, однако следователям удалось доказать обратное. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.