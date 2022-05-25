401 автокредит выдали банки в ХМАО в апреле

На 5% выросло в Югре количество выданных кредитов на покупку автомобилей за месяц. Если в марте банки выдали 372 автокредита, то в апреле – 401. Об этом со ссылкой на данные кредиторов сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по России выдача автокредитов за месяц увеличилась на 21,8% - 20,8 тыс. в апреле против 17,1 тыс. в марте. Но по сравнению с «досанкционным» февралем падение составило 71,1%.

«Некоторому восстановлению сегмента автокредитов способствует, прежде всего, активно развивающееся в последнее время кредитование на рынке подержанных автомобилей. В свою очередь, кредитование на покупку новых автомашин продолжает сокращаться. Стоит также отметить, что общее количество заявок в апреле снизилось на 5,3% по сравнению с мартом и на 39,6% по сравнению с февралем, а уровень их одобрения немного подрос, и составил около 15%», - прокомментировал ситуацию директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Резкое сокращение выданных автокредитов в ХМАО произошло в марте – сразу на 65,9%. Если в феврале банки в регионе выдали 1 088 автокредитов, то в марте – всего 371.