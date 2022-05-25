1-2 классы пожарной опасности прогнозируются в ХМАО

В ХМАО прогнозируются 1-2 классы пожарной опасности, сообщили в окружном департаменте недропользования и природных ресурсов. По данным на утро 25 мая, действующих лесных и ландшафтных пожаров в регионе нет.

«Всего с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидировано 6 лесных пожаров площадью 45 га и 35 ландшафтных (природных) возгораний площадью 4383,9 га, в мониторинге и тушении которых были задействованы силы и средства Авиалесоохраны Югры», - уточнили в пресс-службе ведомства.