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Власти Югры рассказали о ситуации с лесными пожарами в регионе

1-2 классы пожарной опасности прогнозируются в ХМАО

Власти Югры рассказали о ситуации с лесными пожарами в регионе
pixabay.com

В ХМАО прогнозируются 1-2 классы пожарной опасности, сообщили в окружном департаменте недропользования и природных ресурсов. По данным на утро 25 мая, действующих лесных и ландшафтных пожаров в регионе нет.

«Всего с начала пожароопасного сезона в Югре ликвидировано 6 лесных пожаров площадью 45 га и 35 ландшафтных (природных) возгораний площадью 4383,9 га, в мониторинге и тушении которых были задействованы силы и средства Авиалесоохраны Югры», - уточнили в пресс-службе ведомства.


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Сегодня в 13:58, просмотров: 73, комментариев: 0

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