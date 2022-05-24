Свыше 1 700 югорчан стали жертвами мошенников с начала 2022 года

Свыше 1 700 жителей ХМАО стали жертвами мошенников с начала 2022 года. За этот период аферисты выманили у югорчан более 207 млн рублей, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Только за последние сутки югорчане перевели на счета неизвестных более 2,5 млн рублей, а сотрудники полиции зарегистрировали 14 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом.

Одной из пострадавших оказалась 47-летняя жительница Когалыма. Позвонивший ей мошенник представился сотрудником мобильной компании и под предлогом отключения переадресации звонков похитил более 700 тыс. рублей.

Также в округе продолжают орудовать аферисты, которые оформляют на югорчан займы в микрофинансовых организациях. Ущерб по данным схемам за сутки превысил 35 тыс. рублей.