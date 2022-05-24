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Средний размер автокредита в ХМАО продолжил снижаться в апреле

На 7% сократился средний размер автокредита в ХМАО в апреле

Средний размер автокредита в ХМАО продолжил снижаться в апреле
pixabay.com

Средний размер автокредита в ХМАО составил в апреле 1,19 млн рублей. Это на 7,1% меньше, чем в марте (тогда было 1,28 млн рублей). Об этом следует из свежего исследования Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом в России средний размер выданных автокредитов в апреле составил 1,17 млн. руб., что на 8% меньше, чем в марте (1,28 млн. руб.). Таким образом, после почти года непрерывного роста данный показатель снижается второй месяц подряд, отметили в НБКИ.

Самое существенное снижение данного показателя в апреле продемонстрировали Новосибирская (-13,8%), Ленинградская (-13,8%) и Саратовская (-13,2%) области. При этом в некоторых регионах средний размер автокредита, напротив, вырос: в Республике Башкортостан – на 6,1%, Пермском крае – на 1,1% и Тюменской области - на 0,4%.

«Во многом снижение среднего чека и выдачи автокредитов было обусловлено ростом ставок по причине санкционного давления, а также продолжающимся дефицитом новых автомашин и запасных частей к ним. Поэтому доля кредитов на покупку подержанных автомобилей постоянно растет, а доля автокредитов на новые машины, напротив, сокращается», - прокомментировал ситуацию директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Сокращение среднего размера автокредитов в ХМАО началось с марта. В этом месяце показатель сократился на 6,2% по сравнению с февралем.


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Сегодня в 14:03, просмотров: 104, комментариев: 0

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