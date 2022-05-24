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​Весенний сезон охоты в ХМАО близится к завершению

Весенний сезон охоты на боровую и водоплавающую дичь завершается в Югре

​Весенний сезон охоты в ХМАО близится к завершению
телеграм-канал Депнедра ХМАО

В ХМАО подходит к завершению весенний сезон охоты на боровую и водоплавающую дичь, сообщили в пресс-службе окружного департамента недропользования и природных ресурсов. После окончания сезона охотники обязаны в течение 20 дней сдать разрешения в места их выдачи, заполнив соответствующую информацию о дате и количестве добытых особей.

Сроки предоставления сведений о добытых охотничьих ресурсах:

в охотничьих угодьях Советского, Кондинского, Ханты-Мансийского, Нефтеюганского, Сургутского, Нижневартовского районов, расположенных южнее 61 северной широты – до 28 мая;

в охотничьих угодьях Советского, Октябрьского, Ханты-Мансийского, Нефтеюганского, Сургутского, Нижневартовского районов, расположенных от 61 северной широты до 62 – до 4 июня;

в охотничьих угодьях Березовского, Белоярского, Советского, Октябрьского, Ханты-Мансийского, Сургутского, Нижневартовского районов, расположенных севернее 62 северной широты – до 11 июня;

на селезней уток с использованием живых подсадных уток – до 9 июня.

В том случае, если охотники сдадут документ с опозданием или проигнорируют сроки выдачи, им будет отказано в выдаче следующего разрешения, предупредили в депнедра Югры.


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Сегодня в 13:36, просмотров: 30, комментариев: 0

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