Интернет-знакомство оставило двух мегионцев без телефонов

Двое жителей Мегиона лишились своих телефонов в ходе неудачного свидания. С заявлением они обратились в полицию. Пострадавшие рассказали, что познакомились в интернете с двумя девушками и договорились с ними о свидании. При встрече одна из югорчанок предложила пойти к речке.

Как только компания спустилась по лестнице к воде, к ним выбежал неизвестный в балаклаве и напал на ничего не понимающих мужчин. Повалив их на землю, хулиган начал оскорблять потерпевших, а затем забрал у них телефоны и банковскую карту.

«Когда нападавший ушел, потерпевшие обнаружили, что девушки, с которыми они изначально познакомились, также исчезли. Как позже выяснилось, одна из них была знакома со злоумышленником», - сообщили подробности в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался местный 29-летний житель, ранее неоднократно судимый за кражи, грабеж и побои. В его квартире полицейские обнаружили похищенные сотовые телефоны. Возбуждено уголовное дело.