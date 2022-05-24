Управляющая компания из Урая получила представление за рекламу наркотиков на жилом доме

В Урае одна из управляющих компаний получила прокурорское представление за нарушение требований законодательства о наркотических средствах. Поводом послужила надпись на обшивке многоквартирного дома, рекламирующая продажу наркотических средств.

«Учитывая, что содержание в надлежащем состоянии общего имущества жильцов многоквартирного дома входит в компетенцию управляющей компании, в адрес руководителя организации прокуратурой города внесено представление об устранении нарушений требований закона», - отметили в пресс-службе окружной прокуратуры.

По результатам рассмотрения представления виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. Надпись с обшивки дома удалили.