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​Югра вскоре получит собственный план импортозамещения на пять лет

Наталья Комарова провела эфир, посвященный помощи бизнеса и импортозамещению

​Югра вскоре получит собственный план импортозамещения на пять лет
Фото admhmao.ru

Правительство Югры в ближайшую неделю утвердит региональный план по развитию импортозамещения на 2022-2026 годы. Об этом рассказала Наталья Комарова во время своего эфира, посвященного поддержке бизнеса и успешным кейсам импортозамещения.

«Комплекс мер будет направлен на снижение зависимости экономики региона от импорта товаров, работ, услуг за счет увеличения объема, ассортимента конкурентоспособной высокотехнологичной промышленной, сельскохозяйственной продукции, которая уже пользуется спросом на внутреннем и внешнем рынках либо может сформировать дополнительные новые рынки», – цитирует Наталью Комарову департамент общественных, внешних связей и молодежной политики.

Приоритетом для Юры станут отрасли и ниши, связанные с нефтедобычей, например: нефтегазовое машиностроение, производство нефтесервисного оборудования и комплектующих, цифровизация отдельных технологических процессов и разработка отечественного программного обеспечения.

Во время эфира аудитории презентовали успешные кейсы импортозамещающих технологий. В их числе – производство антикоррозийного защитного полимерного покрытия на трубы (Сургут), криогенное оборудование для хранения, транспортировки, газификации и последующей выдачи сжиженных газов (Нефтеюганск), установки электроприводного центробежного насоса (Нижневартовск).

Хорошая новость в том, что Югра богата не только нефтяниками и смежными с ними. Есть такие интересные кейсы, как изготовление металлопрофиля холодной штамповки. Гендиректор компании «Сталь и пластик» Вячеслав Елистратов рассказал, что его предприятие выдает примерно 200 тонн металлопроката в месяц, выпускает доборный элемент для кровли и фасадов, а также планирует расширяться в оборудование для водостока и иные продукты.

Посмотреть полную запись эфира можно по ссылке.


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23 мая в 23:43, просмотров: 59, комментариев: 0

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