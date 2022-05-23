Экс-участковый из Югры стал фигурантом уголовного дела за избиение задержанного в отделе полиции

Бывший оперативный дежурный по Нефтеюганскому району подозревается в избиении задержанного местного жителя в одном из отделов полиции. Возбуждено дело о превышении должностных полномочий, сообщили ТАСС в СУ СКР по ХМАО.

Преступление произошло 26 февраля в одном из районных отделов полиции, куда доставили 35-летнего местного жителя за нарушение общественного порядка. По версии следствия, экс-силовик нанес мужчине неоднократные удары в область головы.

Источник ТАСС в экстренных службах региона сообщил, что подозреваемый сильно избил задержанного. «Полицейский для пресечения противоправного поведения в отделе полиции превышая свои полномочия, нанес 35-летнему жителю не менее 11 ударов ногами в область головы, из которых не менее шести - после падения потерпевшего, а затем несколько секунд давил ногой на голову мужчине, прижимая ее к полу», - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе УМВД по Югре добавили, что полицейского уже уволили из органов внутренних дел, а его руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности.