97 югорчан пострадали от укусов клещей

В Югре от укусов клещей пострадали 97 человек. За медицинской помощью обратились жители 18 муниципалитетов региона, сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовска.
Там напомнили меры предосторожности, позволяющие
уберечь себя и своих детей от клещей:
• не ходить по высокой траве;
• на прогулку в лес надевать закрытую обувь и одежду, желательно светлую, чтобы было легче заметить клещей, а также головной убор;
• наносить на кожу средства от укусов насекомых — после возвращения из леса обязательно смывать их;
• после прогулки на природе осматривать все тело и одежду: размеры клещей могут варьироваться от пары миллиметров до сантиметра.
Также следует объяснить детям, что клещей ни в коем случае нельзя вытаскивать голыми руками и тем более давить. Если ребенок вдруг обнаружил клеща на себе, то нужно сразу обратиться за помощью к взрослым.
Проект «ДУМАть и решать»: поддержка бизнеса, ремонт дорог и другие проблемы // Владимир Болотов. 24 мая