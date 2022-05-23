30 новых заболевших коронавирусом выявлено в Югре за сутки

В ХМАО за последние сутки зарегистрировано 30 новых случаев заражения коронавирусом, днем ранее было 36. Новые заболевшие выявлены в 9 муниципалитетах: больше всего в Нижневартовске - 9, Нягани – 5 и Ханты-Мансийске – 4. У двух новых заболевших подтвердилась пневмония, у 28 наблюдаются симптомы ОРВИ, уточнили в окружном оперштабе.

С учетом новых случаев общее число зараженных ковидом в ХМАО достигло 210 453 человек. Выздоровели за весь период пандемии 207 448 пациентов, умерли – 2 544.