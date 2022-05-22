Утверждена программа развития детско-юношеского спорта Югры

В Югре более 90 процентов детей в возрасте от 3 до 18 лет регулярно занимаются спортом. Такие данные были приведены на заседании правительства Югры под руководством Натальи Комаровой. Главный орган исполнительной власти региона утвердил программу развития детско-юношеского спорта до 2030 года. А также подвел итоги исполнения первого этапа концепции развития этой сферы, утвержденного на федеральном уровне, рассказывает департамент общественных, внешних связей и молодежной политики.

«На первое января 2022 года в автономном округе общая численность детей в возрасте от 3 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составляет 352 664 человека, это 92,1 процента от общего числа детей данной возрастной категории, – отметила Наталья Комарова. – Программа регулирует вопросы вовлеченности детей в занятия физической культурой, спортом, совершенствования физкультурно-спортивной работы в дошкольных и общеобразовательных организациях, создания и деятельности школьных спортивных лиг, материального стимулирования учителей физкультуры, развития материально-технической базы спортивных школ».

По словам и.о. директора департамента физической культуры Югры Владислава Левицкого, утвержденный правительством документ был разработан по поручению президента России. Он также добавил, что план развития прошел общественную экспертизу и включает в себя предложения и пожелания муниципальных властей, региональных спортивных федераций и других спортивных организаций автономного округа.