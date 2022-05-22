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​Благополучием югорчан будет заниматься целое Агентство

В Югре создано Агентство социального благополучия

​Благополучием югорчан будет заниматься целое Агентство
Фото pixabay.com

В Югре создают Агентство социального благополучия населения. Такое решение принято на заседании правительства автономного округа под председательством Натальи Комаровой. Агентство появится на базе Центра социальных выплат по опеке и попечительству, социальному обслуживанию граждан, полномочия которого решением правительства были расширены.

«Агентство социального благополучия населения получит практически все функции в области опеки, попечительства на региональном уровне. Также за ним закрепляются полномочия в сфере социального обслуживания граждан. Изменения одобрены общественным советом при департаменте социального развития Югры», – цитирует Наталью Комарову департамент общественных, внешних связей и молодежной политики.

Благодаря этому решению качество и эффективность оказания социальной помощи югорчанам вырастут, сказала директор департамента социального развития Тереза Пономарева. «Применяя принципы человекоцентричного подхода, Агентство социального благополучия в режиме «одного окна» обеспечит своевременное адресное предоставление мер социальной поддержки, оказание социальных услуг, комплексное решение по всем направлениям жизнедеятельности, включая максимальное использование возможных межотраслевых ресурсов. Начиная от налоговых льгот и вычетов, заканчивая взаимодействием со всеми органами власти», – подчеркнула она. И добавила, что внедренная ныне модель в апреле 2022 года прошла через презентацию в комитете по социальной политике Госдумы России и получила высокую оценку.


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Сегодня в 18:33, просмотров: 31, комментариев: 0

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