В Югре расширили поддержку системообразующего бизнеса

Более миллиарда рублей дополнительной поддержки для системообразующих предприятий выделены в бюджете Югры. Такие данные привел заместитель губернатора и директор департамента экономического развития Роман Генкель на заседании правительства, посвященного вопросам помощи бизнесу под председательством Натальи Комаровой.

«Мы увеличиваем объемы финансирования государственной программы автономного округа «Развитие экономического потенциала» на 2022 год почти на 1,1 млрд рублей. Кроме того, утвержден порядок предоставления субсидий фонда развития Югры в целях оказания системообразующим организациям автономного округа меры поддержки в форме компенсации процентной ставки по кредитным займам, полученным на пополнение оборотных средств, оборудование, спецтехнику и строительно-монтажные работы. В том числе по проектам импортозамещения», – цитирует Романа Генкеля департамент общественных, внешних связей и молодежной политики.

По его словам, максимальная компенсация на одного заявителя составит 50 млн рублей, при этом организации агропромышленного комплекса и производители продуктов питания смогут компенсировать полный размер ключевой ставки, все остальные – не более половины. Эти решения сократят нагрузку по процентам за кредиты на уровне порядка 10 процентов годовых.

Всего в Югре 92 предприятия включены в разряд системообразующих. Из них семь задействованы в нацпроекте «Повышение производительности труда», и именно они в первую очередь будут претендовать на поддержку со стороны правительства региона.

Напомним, что объем поддержки малого и среднего бизнеса в Югре уже превысил миллиард рублей.