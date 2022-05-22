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​В Югре рассказали, как федерация и округ помогут строителям пережить кризис

Югра поддерживает строительную отрасль

​В Югре рассказали, как федерация и округ помогут строителям пережить кризис
Фото siapress.ru

На федеральном и региональном уровне строители получат серьезную государственную поддержку. Об этом рассказал директор департамента строительства Югры Кирилл Мыскин на совещании, посвященном возведению социально значимых объектов. По словам руководителя ведомства, на федеральном уровне были приняты меры по упрощению правового регулирования и поддержки отрасли.

Саморегулируемые организации в сфере строительства могут поддерживать своих членов из «общей кассы». Проще стали процедуры госэкспертизы проектов по капитальному строительству. Срок выдачи разрешений на строительство продлевается – если он истекал до 13 апреля 2022 года, то дата автоматически переносится на 1 января 2023 года. С 15 до 10 дней сокращаются сроки подготовки документации по планировке территориий.

«Принятые решения позволят снизить нагрузку на организации и предпринимателей, сократить издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур. Не будут взимать госпошлину за выдачу и продление лицензий для любой деятельности и внесение изменений в их реестр по заявлениям, которые подадут до конца 2022 года», – цитирует Мыскина департамент общественных, внешних связей и молодежной политики.


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Сегодня в 16:52, просмотров: 130, комментариев: 0

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