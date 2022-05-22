За сутки в ХМАО 37 человек заразились коронавирусом

За 21 мая в регионе выявлено 37 новых случаев заболевания, сообщает региональный оперштаб. Диагноз COVID-19 поставлен жителям 11 муниципалитетов. Больше всего оказалось в Сургуте (11), Нижневартовске (7) и Нягани (5).

По клинической структуре: пневмония – 2, с симптомами ОРВИ – 34, в бессимптомной форме – 1.

С учетом этой информации общее количество переболевших «короной» за все время пандемии в регионе увеличилось до 210 423 человек. Излечились 207 409 югорчан, умерли 2 544 — причем за минувшие сутки не зарегистрировало ни одного летального исхода.