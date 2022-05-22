Мнение югорчан об установке видеонаблюдения в офисах разделилось

Каждый пятый югорчанин относится отрицательно к установке видеонаблюдения в офисах. Жители региона считают, что подобная практика создает дискомфорт и нарушает права человека. При этом 30% опрошенных считают, что это поможет укрепить безопасность или разрешить спорные ситуации. Около половины респондентов ответили, что им все равно. Об этом стало известно исходя из исследования портала SuperJob.

«С недавних пор у работодателей есть полное право вести видео- или аудиозапись в своих офисах и на производственных площадках: в новой редакции Трудового кодекса это объясняется контролем за безопасностью работ. Сегодня камеры видеонаблюдения установлены в 6 из 10 компаний ХМАО (58%). На сегодняшний день видеокамер нет в 40% организаций», – прокомментировали эксперты сервиса.