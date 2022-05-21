За сутки в ХМАО обнаружено 37 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Югре притих, но не сдается. За пятницу, 20 мая, в регионе выявлено 37 новых случаев заболевания, сообщает региональный оперштаб. Диагноз COVID-19 поставлен жителям десяти муниципалитетов, включая Сургут, Кондинский район и Ханты-Мансийск — на них приходится более половины всех случаев.

«На момент выявления у 34 наблюдались признаки ОРВИ, у 2 зафиксирована пневмония, у одного — бессимптомно», — говорится в сообщении оперштаба.

С учетом этой информации общее количество переболевших «короной» за все время пандемии в регионе увеличилось до 210 386 человек. Излечились 207 370 югорчан, умерли 2 544 — причем за минувшие сутки не зарегистрировало ни одного летального исхода.