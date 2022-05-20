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Число безнадзорных животных в Югре сократилось из-за приютов

Приюты помогают решить проблемы безнадзорных животных в Югре

Число безнадзорных животных в Югре сократилось из-за приютов
Фото: ОД Дай Лапу

В Югре из-за появления приютов сократилась численность безнадзорных животных. Об этом в ходе прямого эфира заявила заместитель губернатора округа Ольга Литова.

«В рамках концепции приоритет — работе с некоммерческими организациями. Частные приюты таких организаций действуют наиболее эффективно. Надеюсь, системная работа даст эффект, и популяция безнадзорных животных будет резко сокращаться. Она уже в этом году сокращается вследствие работы муниципалитетов», – сказала Литова.

По ее словам, на время переходного периода муниципальные приюты для содержания таких животных будут актуальны.


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Сегодня в 18:41, просмотров: 90, комментариев: 0

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