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Один человек скончался от коронавируса в Югре за сутки

44 новых случая коронавируса выявили в 13 муниципалитетах Югры

Один человек скончался от коронавируса в Югре за сутки
Фото: pixabay.com

В ХМАО за последние сутки выявили 44 новых случая заражения коронавирусом. Новые заболевшие зафиксированы в 13 муниципалитетах округа. Больше всего в Нижневартовске – 12, Сургуте – 10 и Ханты-Мансийске – 5.

«На момент выявления у 39 наблюдались признаки ОРВИ, у четырех зафиксирована пневмония, у одного – бессимптомно. Состояние девяти пациентов тяжелое, четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в окружном оперштабе.

За весь период от COVID-19 умерли 2 544 человека. За сутки – один заболевший.


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Сегодня в 14:02, просмотров: 117, комментариев: 0

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