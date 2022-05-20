44 новых случая коронавируса выявили в 13 муниципалитетах Югры

В ХМАО за последние сутки выявили 44 новых случая заражения коронавирусом. Новые заболевшие зафиксированы в 13 муниципалитетах округа. Больше всего в Нижневартовске – 12, Сургуте – 10 и Ханты-Мансийске – 5.

«На момент выявления у 39 наблюдались признаки ОРВИ, у четырех зафиксирована пневмония, у одного – бессимптомно. Состояние девяти пациентов тяжелое, четверо подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в окружном оперштабе.

За весь период от COVID-19 умерли 2 544 человека. За сутки – один заболевший.