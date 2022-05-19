Половина жителей Югры просят ввести ограничения на вождение самокатов

Лето на носу, на улицу высыпали самокаты — от пешеходов тут же пошли жалобы. Так, по данным портала SuperJob, почти половина всех югорчан — 48 процентов — выступила за введение ограничений для вождения самокатов. «Электросамокаты опасны для окружающих, на них носятся с большой скоростью и по дорогам, и по тротуарам»; «Запретить приобретение и эксплуатацию данного вида транспорта! А ранее приобретенные — изъять и утилизировать!» — таковы комментарии возмущенных пешеходов.

Вместе с тем, чуть более четверти респондентов — 29 процентов — выступили против ограничений: надо полагать, это те самые водители самокатов. Они уверены: «Нужно создавать комфортную среду — отдельные дорожки, желательно с ограждениями. Любые законодательные ограничения в нашей стране с неработающими законами — источник для коррупции»; «Самокаты и электросамокаты — экологически чистый транспорт».

Опрос проводили на сайте сервиса с 13 по 17 мая 2022 года. Поводом для него стало не только наступление теплого периода года, но и сообщение Минпромторга о разработке ГОСТа с требованиями к безопасности электросамокатов.