Санврачи Югры рассказали, жители каких муниципалитетов чаще подвергались нападению клещей

Среди югорчан увеличилось число тех, кто пострадал от нападения клещей. По данным Роспотребнадзора, на 10 мая за медицинской помощью обратились 97 человек. Причем больше всего случаев зафиксировано в Кондинском районе (23) и Сургуте (14).

Отмечается, что 74 жителям региона пришлось проводить экстренную профилактику противоклещевым иммуноглобулином, так как они не были привиты. Чаще всего клещи кусали тех, кто посещал лесные массивы. Не исключаются и завозные случаи.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в ХМАО нет дефицита противоклещевых вакцин. Прививку может поставить любой, однако необходимо временно отказаться от поездок на природу.