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Выпускники вузов и колледжей Югры чаще находят работу по профилю

Росстат назвал Югру и Рязанскую область регионами, где выпускники чаще устраиваются по специальности

Выпускники вузов и колледжей Югры чаще находят работу по профилю
Фото: pixabay.com

Выпускники Югры и Рязанской области чаще всего находят работу по специальности – таковы данные Росстата. Так, согласно исследованию, доля окончивших колледжей и вузов, устроившихся в своей сфере, составляет 83%. При этом в Москве и Санкт-Петербурге этот показатель составляет порядка 82%.

Отмечается, что из шести миллионов выпускников, окончивших вуз или колледж в 2016-2020 годах, почти два миллиона устроились на работу не по профилю. Согласно исследованию, легче всего впервые устроиться на работу через родственников и знакомых – таким способом воспользовался каждый шестой выпускник.


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Сегодня в 14:01, просмотров: 106, комментариев: 0

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