В Нягани и Октябрьском районе запретили охоту из-за африканской чумы свиней

В некоторых муниципалитетах Югры запретили охоту из-за вспышки африканской чумы у свиней. Так, ограничения распространяются на Нягань, территорию автодороги Нягань — Унъюган и Октябрьский район. Информация об этом появилась на сайте региональной службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды.

Запрет должен помочь не допустить распространения вируса по ХМАО. Нарушителям, чьи действия повлекут за собой возникновение новых очагов, грозят административная и уголовная ответственность. За исполнением контрольно-надзорных мероприятий в установленных распоряжением зонах будут следить инспекторы Природнадзора Югры.