В Югре за сутки 23 человека заразились коронавирусом

За минувшие сутки в Югре подтвердили 23 новых случая коронавирусной инфекции. Новые заболевшие зафиксировали в 9 муниципалитетах: больше всего в Нягани – 6, Ханты-Мансийске и Березовском районе – по 4, Нижневартовске, Сургуте и Нефтеюганске – по 2.

На момент выявления у 17 наблюдались признаки ОРВИ, у 4 зафиксирована пневмония, у 2 – бессимптомно. Состояние 10 пациентов тяжелое, 5 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 43 человека, за весь период пандемии – 207 170 югорчан.

Всего за весь период пандемии в регионе скончались 2 542 пациента. За сутки летальных исходов не выявлено.