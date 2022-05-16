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За вчерашний день от ковида скончался один югорчанин

46 новых случаев коронавируса зафиксировали в Югре за минувшие сутки

За вчерашний день от ковида скончался один югорчанин
Фото: siapress.ru

За минувшие сутки в Югре подтвердили 46 новых случаев коронавирусной инфекции. Новые заболевшие зафиксировали в 13 муниципалитетах: больше всего в Нижневартовске – 12, в Сургуте – 7 и в Ханты-Мансийске – 6.

«На момент выявления у 44 наблюдались признаки ОРВИ, у одного зафиксирована пневмония, у одного – бессимптомно. Контакт установлен в 46 случаях. Состояние девяти пациентов тяжелое, трое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», - сообщили в окружном оперштабе.

Всего за весь период пандемии в Югре скончались 2 542 человек. За сутки – один заболевший.


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Сегодня в 13:54, просмотров: 80, комментариев: 0

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