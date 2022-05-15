МЧС Югры развеяло фейк об эвакуации людей с территории округа

МЧС Югры попросили жителей округа не верить фейку, которые распространяется посредством телефонных звонков. С людьми связываются мнимые сотрудники МЧС, либо робот, которые сообщают о скорой эвакуации из региона. Звонки при этом поступают с номеров, зарегистрированных за пределами РФ.

«Главное управление МЧС России по ХМАО-Югре сообщает: эта информация не соответствует действительности и является фейком. Ее цель – посеять панику среди населения. Уважаемые жители и гости округа призываем вас не доверять сомнительным источникам!» – прокомментировали в ведомстве.