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Лжесотрудники МЧС пугают югорчан эвакуацией из региона

МЧС Югры развеяло фейк об эвакуации людей с территории округа

Лжесотрудники МЧС пугают югорчан эвакуацией из региона
Фото: pixabay.com

МЧС Югры попросили жителей округа не верить фейку, которые распространяется посредством телефонных звонков. С людьми связываются мнимые сотрудники МЧС, либо робот, которые сообщают о скорой эвакуации из региона. Звонки при этом поступают с номеров, зарегистрированных за пределами РФ.

«Главное управление МЧС России по ХМАО-Югре сообщает: эта информация не соответствует действительности и является фейком. Ее цель – посеять панику среди населения. Уважаемые жители и гости округа призываем вас не доверять сомнительным источникам!» – прокомментировали в ведомстве.


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Сегодня в 18:15, просмотров: 127, комментариев: 0

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