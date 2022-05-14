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​Пять управленцев из Югры поедут на суперфинал конкурса «Лидеры России»

В суперфинале конкурса «Лидеры России» примут участие пятеро югорчан

​Пять управленцев из Югры поедут на суперфинал конкурса «Лидеры России»
Фото лидерыроссии.рф

В конце мая в Гостином дворе Москвы состоится суперфинал конкурса «Лидеры России», и в нем примут участие пять представителей Югры. Все – из сферы либо госслужбы, либо бизнеса, сообщает АНО «Россия – страна возможностей».

В треке «Государственное управление» выступят: замгубернатора Югры Азат Ислаев, директор департамента культуры Югры Артур Латыпов, а также замдиректора управления информационных технологий и связи города Сургута Евгений Филиппов. В треке «Бизнес и промышленность» наш регион представят: директор Белозерного газоперерабатывающего завода компании «СибурТюменьГаз» Алексей Петруша и замдиректора регионального филиала «Ростелекома», директор по прикладным проектам Марс Ильхужин. Всего в суперфинале примут участие 300 управленцев из разных сфер деятельности и регионов.

Вообще каждый, кто дошел до этого этапа «Лидеров России», уже стал обладателем образовательного гранта размером в миллион рублей. 26-29 мая им предстоит пройти интенсивный нетворкинг и деловые игры, выполнять управленческие задачи, подготовленные экспертами специально к суперфиналу. В свою очередь, кто окажется лучшим по итогам этих программ, получит возможность поработать с высшими руководителями страны – премьер-министром, вице-премьерами и министрами правительства России, председателем Совета Федерации, руководителем и замруководителя администрации президента и так далее.

«Лидеры России» – это флагманский проект по поиску и подготовке ведущих кадров для страны, его организует президентская платформа «Россия – страна возможностей». Представители Югры проходят в суперфинал этого конкурса в каждом сезоне.


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Сегодня в 12:15, просмотров: 136, комментариев: 0

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