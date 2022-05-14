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Двух человек арестовали за поджог военкомата в Нижневартовске, узнали журналисты

СМИ: суд арестовал двух человек за попытку поджечь военкомат в Нижневартовске

Двух человек арестовали за поджог военкомата в Нижневартовске, узнали журналисты
pixabay.com

Суд в ХМАО арестовал двух человек, которые попытались поджечь военкомат в Нижневартовске. «Оба [подозреваемых] задержаны. Суд их заключил под стражу», - сообщил ТАСС источник в силовых структурах региона.

В Нижневартовском горсуде уточнили, что подозреваемых арестовали на два месяца. «Двое подозреваемых арестованы на два месяца. Они подозреваются по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества") и ст. 213 УК РФ ("Хулиганство")», - отметили там.

Инцидент произошел в ночь с 3 на 4 мая в военкомате, расположенном по адресу ул. Мира, 78. В полиции сообщили, что двое неизвестных попытались поджечь административное здание. В СМИ и телеграм-каналах появилось видео с изображением двух молодых людей, которые забрасывают военкомат коктейлями Молотова. Официально эта информация не подтверждалась.


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Сегодня в 11:26, просмотров: 96, комментариев: 0

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