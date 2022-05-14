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Югорчанину грозит 6 лет колонии за хищение бюджетных денег

Югорчанин подозревается в хищении бюджетных денег при реализации госпрограммы

Югорчанину грозит 6 лет колонии за хищение бюджетных денег
pixabay.com

В Советском районе выявлено три факта мошенничества при получении выплат должностным лицом, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. По версии следствия, 40-летний сотрудник одной из компаний, являясь должностным лицом, уполномоченным вести организационно-распорядительные функции, похитил бюджетные деньги, выделенных в рамках реализации государственной программы округа «Поддержка занятости населения».

По данным полиции, хищения произошли в период с июня по сентябрь 2020 года и с марта по август 2021-го. Подозреваемый предоставил в Центр занятости населения фиктивные сведения о трудоустройстве неработающих граждан, на основании чего выполучил выплаты. Ущерб организации составил порядка 1,8 млн рублей.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере. Одна из санкций статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере до 80 тыс. рублей, уточнили в полиции.


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Сегодня в 10:40, просмотров: 153, комментариев: 0

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