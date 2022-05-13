Правительство Югры одобрило меры помощи производителям хлеба

Пекари Югры получат дополнительную поддержку. Такое решение приняло правительство региона в ходе прошедшего сегодня, 13 мая, заседания.

«Изменения касаются правил предоставления, распределения федеральных межбюджетных трансфертов для компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на производство хлебобулочных изделий и введения нормы о неприменении штрафных санкций к товаропроизводителям пищевой и сельскохозяйственной продукции при выявлении факта недостижения ими показателей результативности использования субсидии в период с 1 января по 31 декабря 2022 года», – цитирует Наталью Комарову департамент общественных и внешних связей Югры. Это решение принято в рамках исполнения плана первоочередных действия по развитию экономики региона в условиях санкций, введенного в Югре в начале апреля.

Деньги на поддержку производителей хлебопекарной продукции выделят из регионального бюджета. По словам и.о. директора департамента промышленности Югры Алексея Михеева, это позволит поддержать финансово-экономическое состояние регионального агропромышленного комплекса, а также стабилизировать цены на хлебобулочные изделия.