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​Пекарям Югры накинут господдержку. Это сдержит рост цен на хлеб

Правительство Югры одобрило меры помощи производителям хлеба

​Пекарям Югры накинут господдержку. Это сдержит рост цен на хлеб
Фото Р.Нуриева

Пекари Югры получат дополнительную поддержку. Такое решение приняло правительство региона в ходе прошедшего сегодня, 13 мая, заседания.

«Изменения касаются правил предоставления, распределения федеральных межбюджетных трансфертов для компенсации предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на производство хлебобулочных изделий и введения нормы о неприменении штрафных санкций к товаропроизводителям пищевой и сельскохозяйственной продукции при выявлении факта недостижения ими показателей результативности использования субсидии в период с 1 января по 31 декабря 2022 года», – цитирует Наталью Комарову департамент общественных и внешних связей Югры. Это решение принято в рамках исполнения плана первоочередных действия по развитию экономики региона в условиях санкций, введенного в Югре в начале апреля.

Деньги на поддержку производителей хлебопекарной продукции выделят из регионального бюджета. По словам и.о. директора департамента промышленности Югры Алексея Михеева, это позволит поддержать финансово-экономическое состояние регионального агропромышленного комплекса, а также стабилизировать цены на хлебобулочные изделия.


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Сегодня в 17:30, просмотров: 51, комментариев: 0

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