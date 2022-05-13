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В Югре увеличат число рабочих мест для инвалидов

60 рабочих мест для инвалидов планируется создавать в ХМАО ежегодно

В Югре увеличат число рабочих мест для инвалидов
pixabay.com

В ХМАО планируется увеличить число постоянных рабочих мест для инвалидов, сообщила губернатор Наталья Комарова. По ее словам, в госпрограмму «Поддержка занятости населения» вносятся изменения, которые позволят ежегодно создавать более 60 постоянных рабочих мест для граждан с нарушениями здоровья.

Речь идет об увеличении размера финансового обеспечения затрат по оснащению постоянного рабочего места для инвалидов. Эта сумма вырастет с 72,7 тыс. рублей до 100 тыс. рублей.

«В Югре, по статистике, на оборудованные рабочие места трудоустраиваются инвалиды по зрению, слуху, с нарушением опорно-двигательного аппарата. Из-за высокого уровня затрат на обустройство рабочего места работодатели не всегда заинтересованы принимать сотрудников с особыми потребностями на работу. Увеличение компенсации затрат на оборудование рабочих мест позволит повысить заинтересованность бизнеса в трудоустройстве граждан с нарушениями здоровья», - подчеркнула губернатор.

Также госпрограмма будет дополнена планом мероприятий по содействию трудоустройству и развитию карьеры молодых людей. «В фокусе решений – формирование индивидуальных карьерных стратегий школьников и студентов в соответствии с потребностью рынка, проведение профориентационной работы с молодежью при помощи электронных сервисов на единой цифровой платформе «Работа в России», - отметила Наталья Комарова.


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Сегодня в 16:06, просмотров: 36, комментариев: 0

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