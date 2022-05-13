Самолет авиакомпании Utair, прилетевший из Минвод в Уфу, отстранили от полетов

Boeing 737-400 авиакомпании Utair, выполнявший рейс Минеральные воды — Уфа, отстранили от полетов по технической причине. Об этом в пятницу сообщила помощник транспортного прокурора Екатерина Атнагулова. Указанный самолет, согласно онлайн-табло, приземлился в аэропорту башкирской столицы накануне, 12 мая, в 21:30 мск.

«Произошло срабатывание индексации падения давления в гидросистеме "А", но при этом сигнал "тревога" не объявлялся. В настоящее время воздушное судно отстранено от полетов», — сказала Атнагулова «Интерфаксу».

Она добавила, что на борту находились 135 пассажиров и семь членов экипажа. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

Межрегиональное территориальное управление Росавиации сформировало комиссию, началось расследование, уточнило издание.