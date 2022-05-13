16+
Логотип Сиапресс
USD  65,7916   EUR  68,7835  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​Самолет авиакомпании Utair отстранили от полетов после посадки в Уфе

Самолет авиакомпании Utair, прилетевший из Минвод в Уфу, отстранили от полетов

​Самолет авиакомпании Utair отстранили от полетов после посадки в Уфе
utair.ru

Boeing 737-400 авиакомпании Utair, выполнявший рейс Минеральные воды — Уфа, отстранили от полетов по технической причине. Об этом в пятницу сообщила помощник транспортного прокурора Екатерина Атнагулова. Указанный самолет, согласно онлайн-табло, приземлился в аэропорту башкирской столицы накануне, 12 мая, в 21:30 мск.

«Произошло срабатывание индексации падения давления в гидросистеме "А", но при этом сигнал "тревога" не объявлялся. В настоящее время воздушное судно отстранено от полетов», — сказала Атнагулова «Интерфаксу».

Она добавила, что на борту находились 135 пассажиров и семь членов экипажа. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал.

Межрегиональное территориальное управление Росавиации сформировало комиссию, началось расследование, уточнило издание.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 14:34, просмотров: 45, комментариев: 0

Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Сургутянка получила премию Фонда Осаму Шимомура 1267
  2. В Сургуте постараются искоренить нелегальные парковки заборами 882
  3. ​Югорчанина осудят за угрозу убийством бывшей супруге 709
  4. В домах сургутян с завтрашнего дня станет холоднее 707
  5. Фильм сургутского режиссера покажут в 90 кинотеатрах страны 670
  6. Власти ХМАО назвали источник задымления в округе 625
  7. ​Один вмененный налог и никаких проверок – и малый бизнес выживет 581
  8. Utair увеличил число рейсов из Сургута в Новосибирск 544
  9. Почти 260 тысяч жилых «квадратов» ввели в строй в Югре с начала года 503
  10. Вартовчан приглашают с пользой провести время на берегах водоемов 487
  1. Имя им — легион 7606
  2. На югорчан без их ведома оформляют микрозаймы 2546
  3. Планета клещей 2512
  4. Самолет из Сургута при посадке в Уфе задел хвостом полосу 2293
  5. Сургутяне в одном из дворов обнаружили клетку с кроликами // ВИДЕО 2167
  6. «Бессмертный полк» прошёл в Сургуте: как это было // ФОТОРЕПОРТАЖ 2003
  7. ​250-летний кедр из Югры поборется за звание главного дерева России 1935
  8. Бывшего сотрудника нефтедобывающей компании осудят за подкуп в особо крупном размере 1832
  9. ​За день до 9 мая ушла из жизни ветеран Мария Халаджан из Нижневартовска 1731
  10. ​Сбил с мотоцикла и «прокатил» на капоте: в Сургуте произошло ДТП 1691
  1. «Самая большая трагедия — расчеловечивание человека, приведение его в состояние злобного зверя, способного всех изничтожить» 7816
  2. Имя им — легион 7606
  3. Дедушка Атанас 7106
  4. ​Вечная пилюля 4748
  5. «Мне хочется, чтобы искусство попало в Вечность, а не в какую-то конкретную действительность» 4546
  6. В Нижневартовске ночью загорелся военкомат - на месте нашли «коктейли Молотова» 4469
  7. ​«Когда у Сургутнефтегаза наступит «черный день» для распаковки «кубышки» – один бог знает» 4396
  8. В Нефтеюганске талые воды окрасились в зеленый из-за разлива уранина 4196
  9. ​Ледоход в Сургуте начался 3895
  10. ​Остановить вечный двигатель 3776

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика