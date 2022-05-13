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Югорчанина будут судить за ложный донос и изнасилование своей знакомой

Уже судимый житель Пыть-Яха вновь будет отвечать за преступления

Югорчанина будут судить за ложный донос и изнасилование своей знакомой
Фото: pixabay.com

Неоднократно судимый житель Пыть-Яха вновь попал под прицел внимания следователей. Так, он совершил ряд преступлений с января по февраль 2022 года и теперь будет отвечать за них по закону.

По версии следствия, 1 января горожанин решил отомстить своему знакомому за то, что тот отказался принимать алкоголь. Мужчина передал приятелю свой телефон якобы на хранение, а сам побежал в полицию и написал заявление о краже мобильника. В ходе проверки данного сообщения о преступлении установлены обстоятельства, подтверждающие ложность доноса и искусственное создание ложных доказательств.

Также в период с 8 по 9 февраля злоумышленник удерживал женщину у себя в квартире, угрожал ей избиением, а потом изнасиловал. После югорчанин заметил пустую бутылку из-под водки и ударил пострадавшую за отсутствие алкоголя. Горожанка вызвала правоохранителей, однако ее мучитель, узнав про это, взял в руки нож и угрожал убийством своей жертве.

«Дальнейшие преступления обвиняемого пресечены прибывшим по сообщению о противоправных действиях сотрудником полиции. Следователями собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – сообщили в СУ СКР по Югре.


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Сегодня в 14:11, просмотров: 73, комментариев: 0

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