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В Югорске выбрали нового главу

Югорск возглавил экс-спикер гордумы Алексей Харлов

В Югорске выбрали нового главу
администрация Югорска / vk.com

В Югорске выбрали нового главу. Большинство депутатов гордумы поддержали кандидатуру Алексея Харлова, который до этого занимал пост председателя гордумы.

На должность главы Югорска претендовали пять кандидатов: Алексей Харлов, Роман Ефимов, Николай Солодков, Олег Скрябин, Артем Аминов. Члены конкурсной комиссии заслушали подготовленные ими программы развития города. По итогам собеседований комиссия одобрила три кандидатуры: Алексея Харлова, Романа Ефимова и Артема Аминова.

«На заседании думы города, после заслушивания представленных кандидатов, депутаты избрали главу города Югорска. 15 голосов было отдано Алексею Харлову, 5 голосов – Артему Аминову», – сообщили в пресс-службе мэрии.

Там же процитировали нового градоначальника: «Я, как и многие из вас, хочу видеть наш город комфортным и удобным для проживания. Хочу, чтобы молодежь могла реализовать здесь свои возможности, способности и таланты. Здесь жить нам, нашим детям и внукам. Мой принцип – честная и открытая работа».

Предыдущий глава города Андрей Бородкин покинул пост в конце марта 2022 года.


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Сегодня в 14:00, просмотров: 82, комментариев: 0

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