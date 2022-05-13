Югра продолжает гуманитарную миссию по помощи жителям ДНР и ЛНР

Добровольцы из Югры раздали детям поселка под Мариуполем 200 пакетов со школьной канцелярией и сладостями. Об этом рассказал председатель АНО «Гуманитарный добровольческий комплекс» Эдуард Логинов, накануне вернувшийся из ДНР в Сургут. «Дети там впервые за два месяца пошли в школу, наши волонтеры подарили им наборы с необходимой канцелярией, а также сладостями. Приятно было, что ребята тоже подготовились и сделали рисунки и плакаты с благодарностью Югре за эти подарки, это было трогательно», – рассказал Логинов.

Югра стала первым регионом, направившим районы ДНР и ЛНР гуманитарную миссию. В ее составе были волонтеры, общественники, журналисты и медики. Они разбили лагерь под Мариуполем и оказывали посильную помощь местным жителям – готовили горячую еду в полевой кухне, раздавали «Коробки добра», оказывали медицинскую помощь.

Кроме того, Югра направила на Донбасс более 200 тонн гуманитарного груза. Недавно из Сургута в те районы выехал «Поезд помощи» с 45 кубометрами строительной древесины, которая пригодится местным жителям для восстановления своих домов. Также Югра была одним из первых регионов, заявивших о готовности принять беженцев из ДНР и ЛНР, и уже 7 марта в Сургут прибыл первый рейс с 71 жителями поселка Зайцево (Горловский городской совет ДНР).