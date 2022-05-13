Правительство Югры направило более миллиарда на помощь предпринимателям

В Югре продолжается реализация большого плана по устойчивому развитию экономики в условиях санкций – по нему из регионального бюджета на помощь бизнесу выделено более миллиарда рублей. Такие данные были озвучены на заседании оперативного штаба по противостоянию кризису.

«Для поддержки малого и среднего предпринимательства в автономном округе предоставлена финансовая поддержка 385 субъектам малого и среднего предпринимательства. Общая сумма предоставленной поддержки превысила 1 миллиард рублей», – заявил замгубернатора Югры и директор департамента экономического развития Роман Генкель.

Также в регионе завершен сбор идей от югорчан в «План устойчивого развития экономики». Как рассказывает департамент общественных и внешних связей Югры, этих предложений было более ста, часть из них уже оформлены и направлены в комиссию Госсовета России и федеральное правительство. В их числе – механизм льготного кредитования фонда оплаты труда при сохранении не менее 90 процентов рабочих мест, снижение до 15 процентов тарифов по страховым взносам с зарплат для малого и среднего бизнеса, и многое другое.

Наталья Комарова отметила, что члены правительства Югры будут нести персональную ответственность за исполнение плана по развитию экономики округа.