Заболеваемость коронавирусом вновь подросла в Югре: 44 новых заболевших за сутки

В ХМАО вновь подскочила заболеваемость коронавирусом. Если днем ранее было 17 новых заболевших, то за последние сутки выявлено уже 44 новых случая заражения в 15 муниципалитетах. Больше всего в Нижневартовске и Березовском районе – по 9, Ханты-Мансийске – 5, Сургуте и Югорске – по 4.

«На момент выявления у 39 наблюдались признаки ОРВИ, у 4 зафиксирована пневмония, у 1 – бессимптомно», - уточнили в окружном оперативном штабе.

Часть пациентов с ковидом проходят лечение в медучреждениях Югры. Состояние 17 госпитализированных пациентов оценивается как тяжелое, 9 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Новых смертей от коронавируса за сутки не зарегистрировано. За весь период пандемии умер 2 541 человек. Вылечился за сутки 61 югорчанин, за весь период - 206 931 человек.