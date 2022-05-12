Дымка и запах гари пришли в Югру из соседних регионов

Задымление и запах гари принесли в Югру воздушные массы из южных регионов страны. Об этом сообщили в пресс-службе окружного департамента недропользования и природных ресурсов.

«Ландшафтные пожары действуют на территории Омской, Курганской и Тюменской областях, где сейчас ведется активное тушение природных возгораний», - говорится в сообщении пресс-службы.

Дымка и запах гари в воздухе наблюдаются в отдельных районах Югры с 11 мая. Сегодня, 12 мая, дымка появилась и в окружной столице. По данным Базы авиационной и наземной охраны лесов на утро 12 мая, действующих лесных и ландшафтных пожаров в регионе не зафиксировано.