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​Югорчанина осудят за угрозу убийством бывшей супруге

Житель Лангепаса обвиняется в избиении экс-супруги и угрозе убийством

​Югорчанина осудят за угрозу убийством бывшей супруге
СУ СКР по ХМАО

В Лангепасе завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя. Он обвиняется в незаконном проникновении в жилище, угрозе убийством и причинении легкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Преступление произошло вечером 6 февраля. По версии следствия, обвиняемый ворвался в квартиру бывшей супруги, где та проживала вместе с ребенком после прекращения отношений. Из ревности и мести за расставание мужчина нанес женщине не менее 10 ударов руками, ногами и деревянным табуретом.

«Затем, взяв в руки нож, высказал угрозу убийством, в подтверждение которой отрезал с головы потерпевшей локон волос», - отметили в пресс-службе ведомства.

Свою вину обвиняемый не признал, но следователям удалось собрать достаточную доказательственную базу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.


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Сегодня в 17:06, просмотров: 63, комментариев: 0

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