3,4 млн рублей перевел аферистам мнительный югорчанин

Жители ХМАО за сутки пополнили счета мошенников почти на 8 млн рублей. Всего сотрудники полиции зарегистрировали 12 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом, сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Так, 53-летний житель Мегиона доверился аферистам, которые якобы хотели помочь ему продлить срок действия телефонной сим-карты. За эту услугу югорчанин заплатил 1,2 млн рублей. А 72-летняя пенсионерка из Нижневартовска, продавая гараж, сама же отдала мнимому покупателю 35 тыс. рублей.

Больше остальных – 3,4 млн рублей – потерял 41-летний житель поселка Сентябрьский. Мошенники раскрутили мужчину по известной схеме: убедили в том, что в отношении него проводятся мошеннические действия, и предложили перевести деньги на «безопасный счет».